Çeşme\'de Motoryat Yangını

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, marinada bağlı bulunan motoryatta yangın çıktı. Motoryat söndürme çalışmaları sırasında kontrollü olarak batırıldı. Cep telefonuyla da kaydedilen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Çeşme Dalyan Marina'da demirli 'Siynopy' isimli motoryatta saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında motoryatta olduğu öğrenilen personelin yangını fark edip, marinaya çıktığı öğrenildi. Motoryat, alevlerin diğer teknelere de sıçramaması için marinadan çıkarılıp, açığa alındı. Kullanılamaz hale gelen motoryat, alevlere müdahale edildiği sırada kontrollü olarak batırıldı.

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı Başkanı Adnan Tan, yangın fark edildikten sonra hemen müdahale edildiğini belirtip, yanmayı sürdüren motoryatın Çeşme açıklarına çekilip, Sahil Güvenlik ekiplerinin gözetiminde kontrollü olarak batırıldığını dile getirdi.

Cep telefonuyla da kaydedilen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.