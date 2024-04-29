Çeşme'de otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çeşme'de otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çeşme\'de otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Port Alaçatı Marina yönünde seyreden bir otomobil tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaşamını yitirirken, araçta bulunan bir kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

29.04.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Port Alaçatı Marina yönünde seyreden Baran Kılıçkap (25) idaresindeki 61 NF 525 plakalı otomobil tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kılıçkap'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobildeki K.Ş. (29) ise ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

K.Ş, buradaki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

İzmir, Çeşme, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
18:33 Sahada birbirlerine girmişlerdi Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı Sahada birbirlerine girmişlerdi! Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı
18:01 Geri dönüyor Tolgay Arslan’a eski kulübünden sürpriz teklif Geri dönüyor! Tolgay Arslan'a eski kulübünden sürpriz teklif
17:21 Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz’e soruşturma açtı Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı
17:17 İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
17:08 İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 18:44:03. #1.12#
SON DAKİKA: Çeşme'de otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement