Çeşme\'deki Orman Yangınında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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(İZMİR) - İzmir'in yazlık beldesi Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınında 3 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Deliklikoy mevkisinde ormanlık alanda saat 11.40 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, " Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir İtfaiye, Çeşme Belediyesi, Urla Belediyesi, polis, jandarma, AFAD ekiplerimiz ve çağrımızla su tankeri desteğinde bulunan vatandaşların yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.