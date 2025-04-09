Çeşme Kent Enstitüsü Dalyan Kurs Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Çeşme Kent Enstitüsü Dalyan Kurs Merkezi Açıldı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Dalyan Kurs Merkezi'nin açılışında Çeşme'nin kültürel ve sanatsal yaşamını zenginleştirecek projelerin devam edeceğini vurguladı. Merkez, çeşitli branşlarda çocuklar ve yetişkinler için eğitim fırsatları sunacak.

09.04.2025 19:04  Güncelleme: 19:14
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(İZMİR) - ÇeşmeBelediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Kent Enstitüsü çatısı altındaki Dalyan Kurs Merkezi'nin açılışında, "Çeşme'yi yalnızca turizm ile değil; kültürün, sanatın, eğitimin, sporun ön plana çıktığı alanlarla donatacağız. Çeşme'nin dört bir yanına yayılarak hizmetlerimizi ulaştırma şiarımızı ilk günden son güne kadar devam ettireceğiz" dedi.

Çeşme Belediyesi, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin serbest zamanlarını nitelikli faaliyetlerle değerlendirmelerini amaçlayan Çeşme Kent Enstitüsü kursları ile bireylerin hem sanatsal hem de mesleki anlamda gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Kent Enstitüsü Dalyan Kurs Merkezi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılış törenine, Başkan Denizli'nin yanı sıra; belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu, oda ve dernek temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Çeşme'yi, kültürün, sanatın, eğitimin, sporun ön plana çıktığı alanlarla donatacağız"

Merkezin açılış töreninde konuşan Başkan Denizli, Çeşme Belediyesi olarak, toplumsal ve kültürel yaşamı zenginleştirmek, her yaştan bireye ulaşarak eğitim, sanat ve kültür alanlarında fırsatlar sunmak hedefiyle çıktıkları bu yolda, yeni bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 2024 Kasım ayında faaliyete geçen Çeşme Kent Enstitüsü'nün, kısa sürede büyük bir ilgi görerek 2025 Nisan ayı itibarıyla 23 farklı branşta 7'den 70'e toplam 1190 öğrenciye ulaştığını da aktaran Başkan Denizli, "Biz yola çıkarken bir söz verdik ve dedik ki Çeşme'yi yalnızca turizm ile değil; kültürün, sanatın, eğitimin, sporun ön plana çıktığı alanlarla donatacağız. Sadece kent merkezinde bu hizmetleri sunmayacağız; Çeşme'nin dört bir yanına yayılarak hizmetlerimizi ulaştırma şiarımızı ilk günden son güne kadar devam ettireceğiz" dedi.

Çocuklardan yetişkinlere kadar herkese hitap eden 3 farklı atölye ile hizmet verecek merkezde ilk etapta resim, makrome, dekoratif el sanatları gibi kurslarla, kursiyerlerin hem sanatsal yeteneklerini geliştireceklerini hem de yaratıcılıklarını ortaya koyacaklarını söyleyen Denizli, "Kurslarımız hizmete hazır halde katılımcılarını bekliyor. Daha sonra komşularımızın bizlerden talep ettiği ve bölgenin öne çıkan ihtiyaçlarına göre sayılarını ve kurs adetlerini de artıracağız. Çeşme Kent Enstitüsü, sanatın, eğitimin ve kültürün herkes için erişilebilir olması gerektiği anlayışla yoluna devam ediyor. Çeşme Belediyesi olarak, halkımızın sanatsal, kültürel ve mesleki anlamda gelişimine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Çeşme ve Dalyan'a hayırlı uğurlu olsun"

Birincil önceliklerinin mahallelerdeki atıl durumda olan binaların kamuya açık şekilde kullanımını sağlamak olduğunu da söyleyen Denizli, "Dalyan'da açılışını gerçekleştirdiğimiz Kent Enstitüsü de uzun zamandır atıl durumda olan bir binaydı. Bugün artık burada yepyeni anıların, hikayelerin, yaratıcılığın ve eğitimin ön planda olduğu günlerin biriktirileceği bir alanı komşularımıza kazandırmış olmaktan büyük bir şeref duyuyoruz. Dalyan Kurs Merkezi'mizin yapımında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, tüm kursiyerlerimize de başarılar diliyorum" diyerek merkezin, Çeşme ve Dalyan'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından, Dalyan Dayanışma Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği adına Keriman Dağıstanlı Özüdoğru, Başkan Denizli'ye plaket takdiminde bulundu. Başkan Denizli, muhtarlar ve Çeşmeli vatandaşların eşlik ettiği kurdele kesimi ile merkezin açılışını gerçekleştirdi. Tören, Kent Enstitüsü öğrencilerinin yan flüt ve keman dinletisi ile son buldu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme Kent Enstitüsü Dalyan Kurs Merkezi Açıldı - Son Dakika

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