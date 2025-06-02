Çeşme Kent Enstitüsü Yıl Sonu Gösterileri Düzenlendi

(İZMİR) - Çeşme Kent Enstitüsü tiyatro, keman, piyano, yan flüt, gitar, çocuk korosu, halk dansları, kadın efeler kursiyerleri, ilk yıl sonu gösterilerini sergiledi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Biz Çeşme'de çok küçük yaşlardan başlayarak büyük yaşlara kadar herkesin sanat ve sporla iç içe olmalarını temenni ediyoruz" dedi.

Denizli, Çeşme Kent Enstitüsü Yıl Sonu Gösterileri kapsamında Çocuk Tiyatro Kursu'nun gösterilerini izledi. Gösterinin sonunda, Tiyatro Eğitmenleri Aysel Güzel ve Gülsüm Güldüren ile öğrencilere teşekkür belgelerini Denizli takdim etti.

Denizli, Çeşme Kent Enstitüsü'nü kurarken en büyük hedeflerinin kadınların, çocukların, gençlerin el becerilerini, sanatı, dramayı ve benzeri birçok branşı harmanlayabildikleri alanlar kurmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklar sizi çok seviyoruz"

"Biz Çeşme'de çok küçük yaşlardan başlayarak büyük yaşlara kadar herkesin sanat ve sporla iç içe olmalarını temenni ediyoruz. Dolayısıyla, ilk olarak bu güzel çocukların özgüveni için onlara ve kıymetli hocalarımız Aysel Güzel ve Gülsüm Güldüren'e çok teşekkür ediyorum. Sayılarımızın artmasını temenni ediyorum. Çeşme Kent Enstitüsü'nde başvuru tarihleri açıldığı an itibarıyla kontenjan sınırlamamızın olmamasına özen gösteriyoruz. Özellikle, tiyatro, orkestra gibi topluluklarda. Tüm komşularımızı bu eğitimin bir parçası olmaya teşvik edelim. Çocuklar sizi çok seviyoruz."

"Drama ve tiyatronun hayatlarında olması şart"

Tiyatro Eğitmeni Güzel ise "Çocuklarınızı sanatla buluşturduğunuz için öncelikle siz velilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir oyun sergilediler. Sanat, tiyatro çok önemli. Hem kendilerini ifade eden hem ayakları yere basan sağlam bireyler olabilmeleri için drama ve tiyatronun hayatlarında olması şart. Bunu bize sağlayan, sizinle bizi buluşturan çok değerli başkanımız Sayın Lal Denizli'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çeşme Kent Enstitüsü'nde kağıt rölyef, makrome, dekoratif sepet örücülüğü, keçe yapımı, resim gibi branşlarda eğitim alan kursiyerler de sergilerini açacak.