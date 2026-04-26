Çeşme Kitap Kafe, Alaçatı Ot Festivali Kapsamında Hizmete Açıldı

Çeşme Belediyesi iştiraki Alataş tarafından hayata geçirilen Çeşme Kitap Kafe Alaçatı, 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali kapsamında kapılarını açtı. Açılışa katılan Belediye Başkanı Lal Denizli, konuşmasının ardından Alataş Yayınları tarafından yayımlanan "Geçmişten Günümüze Çeşme" kitabını davetliler için imzaladı.

Denizli, Kitap Kafe'nin festivale yetişmesi için özel bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek, mekanın Alaçatı Kentsel Tasarım Rehberi'ne uygun şekilde düzenlendiğini vurguladı. Denizli, "Tabelalarımızdan şemsiyelerimize kadar Alaçatı'nın dokusuna uygun bir giriş yaptık. 15 Haziran'a kadar tüm Alaçatılı esnaf komşularımızın da aynı hassasiyeti göstereceğine inanıyorum" dedi.

Kitap Kafe'nin yalnızca bir satış noktası değil, Çeşme'nin kültürel belleğini yaşatacak bir alan olacağını belirten Denizli, "Burası, kültür mirasımızı yaşatma şiarıyla açtığımız bir yer. Gelen misafirlerimize Çeşme'yi, Alaçatı'yı ve bu coğrafyanın hikayesini anlatacak yayınlara ve tasarımlara ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

Çeşme Vizyon Ofisi tarafından tasarlanan ve Alataş tarafından üretimi sağlanan hediyelik ürünlerin de Kitap Kafe'de satışa sunulacağını belirten Denizli, ilerleyen süreçte kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerine de yer verileceğini söyledi.

Açılışta Alataş Yayınları'nın ilk kitapları arasında yer alan "Geçmişten Günümüze Çeşme" ve yöresel lezzetleri konu alan yemek kitabı da tanıtıldı. Denizli, "Umarım keyifle okunur, hoşunuza gider. Kitap Kafe'mizin Alaçatı'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.