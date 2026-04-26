Çeşme Kitap Kafe, Alaçatı Ot Festivali Kapsamında Hizmete Açıldı

26.04.2026 13:08  Güncelleme: 14:20
(İZMİR) - Çeşme Belediyesi iştiraki Alataş tarafından hayata geçirilen Çeşme Kitap Kafe, 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali kapsamında hizmete açıldı.

Çeşme Belediyesi iştiraki Alataş tarafından hayata geçirilen Çeşme Kitap Kafe Alaçatı, 15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali kapsamında kapılarını açtı. Açılışa katılan Belediye Başkanı Lal Denizli, konuşmasının ardından Alataş Yayınları tarafından yayımlanan "Geçmişten Günümüze Çeşme" kitabını davetliler için imzaladı.

Denizli, Kitap Kafe'nin festivale yetişmesi için özel bir hassasiyet gösterdiklerini belirterek, mekanın Alaçatı Kentsel Tasarım Rehberi'ne uygun şekilde düzenlendiğini vurguladı. Denizli, "Tabelalarımızdan şemsiyelerimize kadar Alaçatı'nın dokusuna uygun bir giriş yaptık. 15 Haziran'a kadar tüm Alaçatılı esnaf komşularımızın da aynı hassasiyeti göstereceğine inanıyorum" dedi.

Kitap Kafe'nin yalnızca bir satış noktası değil, Çeşme'nin kültürel belleğini yaşatacak bir alan olacağını belirten Denizli, "Burası, kültür mirasımızı yaşatma şiarıyla açtığımız bir yer. Gelen misafirlerimize Çeşme'yi, Alaçatı'yı ve bu coğrafyanın hikayesini anlatacak yayınlara ve tasarımlara ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

Çeşme Vizyon Ofisi tarafından tasarlanan ve Alataş tarafından üretimi sağlanan hediyelik ürünlerin de Kitap Kafe'de satışa sunulacağını belirten Denizli, ilerleyen süreçte kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerine de yer verileceğini söyledi.

Açılışta Alataş Yayınları'nın ilk kitapları arasında yer alan "Geçmişten Günümüze Çeşme" ve yöresel lezzetleri konu alan yemek kitabı da tanıtıldı. Denizli, "Umarım keyifle okunur, hoşunuza gider. Kitap Kafe'mizin Alaçatı'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

13:45
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
13:27
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
13:00
Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
12:50
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
