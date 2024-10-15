Çeşme ve Urla'da 58 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Çeşme ve Urla'da 58 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çeşme ve Urla\'da 58 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Urla açıklarında 58 kaçak göçmen yakalandı, 42'si kurtarıldı, 1 şüpheli gözaltında.

15.10.2024 01:09
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İZMİR'in Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında, 2 lastik botta bulunan 11'i çocuk 58 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı; Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında ise 12'si çocuk 42 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.33'te Çeşme ve saat 08.35'te Urla ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit etti. Harekete geçen ekipler, 2 lastik botta bulunan 11'i çocuk 58 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 02.10'da Çeşme ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 6'sı çocuk 15 kaçak göçmeni kurtardı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Ayrıca saat 14.50'de ise Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 can salı tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye giderek, 6'sı çocuk 27 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çeşme ve Urla'da 58 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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