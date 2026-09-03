Cevdet Yılmaz: Ağustosta ihracat 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin zirvesini gördü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Küresel ölçekte ve bölgemizde jeopolitik gerilimlerin ve tedarik zinciri risklerinin arttığı bu dönemde ihracatımızın güçlü performansı, ekonomimizin dayanıklılığını artırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, ağustos ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Küresel ölçekte ve bölgemizde jeopolitik gerilimlerin ve tedarik zinciri risklerinin arttığı bu dönemde ihracatımızın güçlü performansı, ekonomimizin dayanıklılığını artırmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, ihracat artışının, cari işlemler açığını yönetilebilir seviyelerde tutarak makroekonomik istikrarın güçlendirilmesine katkı sunduğunu ve daha dengeli bir büyüme kompozisyonunu desteklediğini belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin ihracatının güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde yüksek seviyesini sürdürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

" İhracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artarak 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın da artmaya devam ederek 405 milyar doları aştığını tahmin ediyoruz. İhracatta yalnızca miktar artışını değil, daha yüksek katma değer ve teknoloji içeren bir yapıya geçişi esas alıyoruz. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payını artırırken, firmalarımızın yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırarak küresel değer zincirlerindeki konumumuzu daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Üretim gücümüzü teknoloji, yenilikçilik ve markalaşmayla birleştirerek Türkiye'yi küresel ticarette daha güçlü ve rekabetçi bir konuma taşımaya devam edeceğiz. İhracatçılarımızın yeni pazarlara erişimini destekleyerek, ihracatın büyümeye, istihdama ve sosyal refah artışına sağladığı katkıyı artıracak, elde edilen kazanımların toplumun tüm kesimlerine yansımasını sağlayacağız."