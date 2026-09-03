Cevdet Yılmaz, eski Çekmeköy Belediye Başkanı Eraslan ve Önen'in kızı için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çekmeköy Belediye Başkanlığı görevinde üç dönem boyunca önemli hizmetlerde bulunan Milli Görüş hareketinin öncülerinden olan Sıddık Eraslan abimizi ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen'in kıymetli kızı Fatma Zehra Önen'i kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Kıymetli dava arkadaşımız Sıddık Eraslan'a ve Fatma Zehra Önen evladımıza Allah'tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."