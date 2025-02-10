Cevdet Yılmaz'ın Oğlu Evlendi - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz'ın Oğlu Evlendi

Cevdet Yılmaz\'ın Oğlu Evlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın oğlu Ferhat Yılmaz, Esra Alperen ile nikahlandı.

10.02.2025 00:47
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın oğlu Ferhat Yılmaz, çok sayıda davetlinin katıldığı nikah töreniyle Esra Alperen ile evlendi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün aileleri için çok özel bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oğlum Ferhat ile kızımız Esra hayatlarını birleştirerek yeni bir yuvaya adım attılar. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Mesajlarıyla, dualarıyla yanımızda olan herkese minnettarız. Allah, yuva kurmak isteyen tüm gençlerimize de hayırlı kapılar açsın, sevgi ve huzur dolu bir ömür nasip etsin."

ATO Congresium'da gerçekleşen törende çiftin nikahını Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki kıyarken, şahitliklerini ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, bazı bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun bazı üyeleri ile çok sayıda siyasetçi, sendika ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz'ın Oğlu Evlendi - Son Dakika

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