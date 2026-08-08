Yılmaz: Düzenleme kişiye özel olmaz - Son Dakika
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Yılmaz: Düzenleme kişiye özel olmaz

Yılmaz: Düzenleme kişiye özel olmaz
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Cevdet Yılmaz, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde hukuki düzenlemelerin genel olacağını, Demirtaş'a özel bir uygulama yapılmayacağını; önce silahların bırakılması gerektiğini ve kararı yargı mercilerinin vereceğini söyledi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak hukuki düzenlemelerin Selahattin Demirtaş'a etkisine ilişkin, "Düzenleme dediğiniz belli bir şahsı ilgilendiren bir şey olmaz. Genel bir düzenleme yaparsınız, o düzenleme kimin için geçerliyse herkes ondan istifade eder. Bunun kararını verecek olan da ilgili yargı mercileridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik özel bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Yılmaz, kanuni düzenlemelerin kişiye özel olmayacağını belirtti.

Yılmaz, "Düzenleme dediğiniz de belli bir şahsı ilgilendiren bir şey olmaz. Genel bir düzenleme yaparsınız, kanuni düzenleme ve o düzenleme kimin için geçerliyse herkes ondan istifade eder. Bunun kararını verecek olan da ilgili yargı mercileridir" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE SİLAHLAR BIRAKILACAK"

"Terörsüz Türkiye" sürecinde silah bırakmanın diğer hukuki düzenlemelerin devreye girmesi için temel şart olduğunu belirten Yılmaz, silahların bırakıldığının ilgili kurumlar, güvenlik güçleri, istihbarat birimleri ve oluşturulan mekanizmalar tarafından tespit ve teyit edileceğini, ardından durumun Milli Güvenlik Kurulu tarafından karara bağlanacağını ve Resmi Gazete'de yayımlanacağını kaydetti. Yılmaz, "Önce silahlar bırakılacak. Bu teyit ve tespit edilecek. Bu karara bağlanacak MGK tarafından. Sonra diğer hukuki süreçler devreye girmiş olacak" dedi.

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini ve Genel Kurulda ele alınacağını hatırlatan Yılmaz, teklifin ana çerçevesinin Meclis komisyonunda siyasi partilerin ortak çalışmasıyla oluştuğunu, süreçte farklı görüş ve eleştirilerin doğal olduğunu ancak provokasyon ve dezenformasyondan kaçınılması gerektiğini söyledi.

"ÖCALAN'LA İLGİLİ BİR DÜZENLEME YOK"

Yılmaz, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin özel bir konunun düzenleme kapsamında olmadığını da belirtti.

2005 öncesinde işlenen suçlar ile polis ve askerlerin şehit edilmesi gibi suçların düzenlemenin dışında tutulduğunu aktaran Yılmaz, sürecin Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşturulacak kurul tarafından koordine edileceğini söyledi.

Kurulda İçişleri, Adalet, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin yer alacağını belirten Yılmaz, kurumlar arası koordinasyonun bu yapı üzerinden sağlanacağını ifade etti.

"TÜRKİYE YENİ BİR FAZA GEÇECEK"

Terörün ekonomik ve toplumsal maliyetlerine değinen Yılmaz, güvenlik ortamının güçlenmesiyle kaynakların yatırım, altyapı ve insani gelişime daha fazla yönlendirilebileceğini söyledi.

Yılmaz, "Tam olarak bu işin bitmesiyle de hem demokraside hem kalkınmada Türkiye yeni bir faza geçmiş olacak. Çok daha yüksek standartlara doğru yürüyecek" ifadelerini kullandı.

Sürecin başarıya ulaşması halinde bunun bölge için de örnek oluşturacağını belirten Yılmaz, Suriye'de merkezi yönetimin petrol kuyuları ve sınır kapıları üzerindeki kontrolünün arttığını, silahlı unsurların büyük ölçüde orduya entegre edildiğini söyledi.

VİZE SERBESTİSİ İÇİN 6 KRİTERDE ÇALIŞMA

Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile vize serbestisi sürecinde kalan 6 kriter konusunda da çalışma başlattığını açıkladı.

Kişisel verilerin korunması, geri kabul ve terör tanımı başlıklarının ele alındığını belirten Yılmaz, ilgili bakanlıkların ortak çalışma yürüttüğünü ve hazırlanan yaklaşımın Avrupa kurumlarıyla istişare edileceğini kaydetti.

Şehit yakınları ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemelere de değinen Yılmaz, şehitlerin anne ve babalarına asgari ücret düzeyinde bir hak getirildiğini, bakıma muhtaç gazilerin bakım ücretlerinde de artış yapıldığını söyledi.

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Selahattin Demirtaş, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Yargı, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılmaz: Düzenleme kişiye özel olmaz - Son Dakika

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