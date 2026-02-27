Cevdet Yılmaz Malatya'da İş Dünyasıyla Buluştu… Yılmaz, "İhracat 270 Milyar Doları Aştı, Hizmet İhracatıyla Birlikte 396 Milyar Dolara Ulaştık"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret gerçekleştirdiği Malatya'da "İş Dünyası Buluşması" kapsamında iş insanlarıyla bir araya geldi. Yılmaz, "Son üç yılda Türkiye, asrın felaketi dediğimiz, tarihimizin en büyük depreminin yaralarını sarmakla uğraştı. Çok şükür 455 bin hak sahibine konutları teslim edildi." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya iş insanlarının yanı sıra AK Parti il ve ilçe yöneticileri katıldı.

"On bir il, 14 milyon nüfusu ilgilendiren bir afet"

Depremin büyük bir yıkıma yol açtığını belirten Yılmaz, "Son üç yılda Türkiye, asrın felaketi dediğimiz, tarihimizin en büyük depreminin yaralarını sarmakla uğraştı. Büyük bir yıkım gerçekten. Ülke büyüklüğünde bir coğrafyada bir yıkım yaşadı Türkiye. Sadece bir vilayette olsa işimiz daha kolay olurdu derlerdi ama birçok vilayetimizde eş zamanlı bir şekilde büyük bir yıkım yaşamış olduk. On bir il, 14 milyon nüfusu ilgilendiren bir afet. Depremden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımız çok kararlı bir irade koydu ortaya. Bütün imkanlarımızı seferber ederek bu bölgeyi ihya ve inşa etme iradesi gösterildi. ve çok şükür 455 bin hak sahibine konutları teslim edildi." ifadelerini kullandı.

"İstikrarlı giden ülkeler karlı çıkacak"

Küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bugün dünya ekonomisi tarihsel ortalamalarının oldukça altında bir seviyede seyrediyor. Dünya bir pandemi yaşadı. Biz de tabii onu yaşadık bir taraftan. Diğer taraftan, dünyada korumacı eğilimlerin güçlendiği, yükseldiği, uluslararası kurallara ve kurumlara güvenin giderek zayıfladığı bir dönemdeyiz. Herkesin kendi ajandasını, kendi gündemini ön plana aldığı bir dünyadayız. Bu artan belirsizlik ortamında, risk ortamında istikrarlı giden ülkeler; iç yapısını kuvvetli tutan, güçlü tutan, öngörülebilirliğini artıran, istikrarını kuvvetlendiren ülkeler karlı çıkacak. Bunu yapamayan ülkeler ise maalesef çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaklar."

Güç siyasetinin öne çıktığı bir dünyaya vurgu yapan Yılmaz, "Benim gücüm varsa istediğimi yaparım anlayışının ön plana çıktığı bir dünyadayız. Bu gerçeklerin de farkında olmamız lazım. Buna göre politikalarımızı şekillendirmemiz lazım. Biz de öyle yapıyoruz." dedi.

"İhracat 270 milyar doları aştı"

Tüm küresel olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Her şeye rağmen dünyadaki bu sıkıntılar, Avrupa'da uzun dönemdir yaşanan durgunluklar, dış talepteki gerilemeler. Bunlara rağmen ekonomimiz istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Büyümeye devam ediyoruz. İşsizlik oranlarımız uzun süredir tek haneli rakamlarda seyrediyor. İhracatımız Türkiye olarak 270 milyar doları aştı. Hizmet ihracatını da koyarsanız, geçen yıl 396 milyar dolar ihracat yapmıştık. Şu anda bir taraftan dengeli bir şekilde büyümemizi sürdürürken, bugünkü dünyanın koşulları içinde bir yandan da enflasyonu düşürmeyi önceliklendirmiş durumdayız. Finansal istikrarı önceliklendirmiş durumdayız. Bu konuda da önemli bir gelişme sağladığımızı ifade edebilirim."

"Savunma sanayinde 10 milyar doları aşan ihracat"

Sanayide yüksek teknolojili sektörlerin daha hızlı büyüdüğünü söyleyen Yılmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sanayimiz yine büyümeye devam ediyor, bu zorlu küresel koşullara rağmen. Sanayinin içinde daha çok teknolojisi yüksek alanlar daha hızlı büyüyor doğrusu. Savunma sanayi gibi, otomotiv gibi, elektronik gibi vesaire. Emek yoğun sektörlerde bir miktar sıkıntımız var, onun farkındayız. Teknolojik düzeyi yüksek alt sektörlerde sıkıntı görünmüyor doğrusu. Savunma sanayinde geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Çift haneli ihracat rakamlarına çıktık. Tekstil, konfeksiyon, deri, mobilya gibi hassas dediğimiz emek yoğun sektörlerde ise sıkıntılar var. Bunu görüyoruz, bunun farkındayız. Dolayısıyla buralara dönük özel bazı programlar geliştirdik. Bu sektörlerimizi hiçbir şekilde gözden çıkarabileceğimiz sektörler değil, onun altını çizmek isterim."

"2026 finans açısından daha iyi bir yıl olacak"

Finansal koşullarda iyileşme sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi:

"Bir yandan genel finansal koşullar iyileşiyor. 2026 daha iyi bir yıl olacak finans açısından. Enflasyon da daha aşağıya inecek, faizler de daha aşağıya inecek. Aylık gelişmeler her zaman olabilir; dalgalanmalar, istisnalar, mevsimsel etkiler olabilir. Ben genel trendden, gidişattan bahsediyorum. Gidişat aşağıya doğru hem enflasyonda hem faizlerde. Dolayısıyla genel finansal koşullar iyileşecek. Esnafa yüzde 50 faiz desteği sağlıyoruz. Çiftçinin kredilerinin yüzde 70'ini şu anda biz sübvanse ediyoruz. İhracatçılarımıza, imalatçı ihracatçılarımıza yüzde 23-24 civarında bir faiz oranıyla kredi kullandırıyoruz. Bu kredileri genel oranlardan kullandırmıyoruz. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum: Hassas gördüğümüz tüm alanlarda farklı finansal enstrümanlarla destek oluyoruz. Bir yandan makro dengeleri iyileştiriyoruz, bir taraftan da bu politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz."