Cevdet Yılmaz, Manisa Akhisar'daki kazada ölenler için başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, Manisa Akhisar'daki kazada ölenler için başsağlığı mesajı yayımladı

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Cevdet Yılmaz, Manisa Akhisar\'daki kazada ölenler için başsağlığı mesajı yayımladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa Akhisar'daki trafik kazasında ölenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medyadan paylaştığı mesajda ölenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifa diledi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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