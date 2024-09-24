Cevdet Yılmaz Menemen'i Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'de Menemen Belediyesini ziyaret etti.

Yılmaz'ı belediye binası önünde Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve ilçe protokolü karşıladı, yöresel kıyafetli 2 çocuk Yılmaz'a çiçek verdi.

Yılmaz, belediye binası önünde kendisini karşılayan vatandaşların yanına giderek onlarla sohbet etti.

Akşam vakti olmasına rağmen vatandaşların kendisini karşılamaya gelmelerinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yılmaz, "Başkanımız sizin hizmetinizde, biz de elimizden ne geliyorsa başkanımızın yanındayız. Buranın sorunlarını, sıkıntılarını gidermek, varsa eksiklerimizi tamamlamak açısından ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu akşam vakti büyük bir moral verdiniz. Dualarınızı eksik etmeyin. Birlik, beraberlik içinde, gönül birliği, kader birliği içinde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Bazı sorunlar, sıkıntılar her zaman olabilir. Bize düşen onları aşmak, o sorunları da aşıp inşallah daha güçlü, daha müreffeh Türkiye'yi hep birlikte kuracağız." dedi.

Belediye personeliyle de sohbet eden Yılmaz, daha sonra başkanlık makam odasına geçti.

Yılmaz'a, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Eyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin eşlik etti.