Cevizlidere Köyü'nde Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

26.05.2026 20:19
Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları 7. günde sürerken, dere kenarında eşyaları bulundu.

MUŞ'un Cevizlidere Köyü'nde dereye düşerek akıntıya kapılan Gülsima Yıldız'ı (61) arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor. 6 dron kullanılan aramalarda, Yıldız'a ait bir ayakkabı ile kıyafet ve başörtüsü bulundu.

Olay, 20 Mayıs günü Muş'a bağlı Cevizlidere Köyü'nde meydana geldi. Tahta köprüden karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybedip dereye düşerek akıntıya kapılan Gülsima Yıldız kayboldu. İhbar üzerine köyde AFAD koordinesinde arama çalışmaları başladı. Jandarma, UMKE, güvenlik korucuları ve çeşitli kurumlardan toplam 150 personelin katıldığı aramalar yaklaşık 60 kilometrelik alanda yürütülüyor. 1 İHA ve 6 dronun destek verdiği aramalarda Gülsima Yıldız'a ait ayakkabının teki, kıyafet ve başörtüsü bulundu. Eşyaların ardından ekipler, dere yatağı ve çevresindeki arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

VALİ AVNİ ÇAKIR'DAN AİLEYE ZİYARET

Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve beraberindeki heyet ile birlikte bölgeye giderek yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Vali Çakır, daha sonra Gülsima Yıldız'ın eşi Mehmet Şirin Yıldız ve oğlu Nihat Yıldız ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede su debisinin yüksek olduğunu belirten Vali Çakır, arama çalışmalarının ekiplerin can güvenliği gözetilerek kontrollü ve titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Tüm imkanların seferber edildiğini kaydeden Çakır, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Vali Avni Çakır, "Yıldız ailesinin anneleri Gülsima teyzemiz, tahta köprüden geçerken suya düşmesi sonucu akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olay anında 3 vatandaşımız vardı. Biri eşi, diğeri ise güvenlik koruyucusu arkadaşımız. Sağ olsunlar, birbirlerine destek olarak çıktılar. Teyzenin yeleğinin üzerinden çıkması münasebetiyle kaydı ve çok güçlü bir şekilde suya kapılıp gözden kayboldu" dedi.

'İMKANLAR ALANINDA NOKSANLIĞIMIZ YOK'

Batman ve Diyarbakır'da da arama çalışmaları yapıldığını belirten Vali Çakır, "Arama faaliyetleri ilk günden beri sürdürülüyor. İmkanlar alanında noksanlığımız yok. Sadece suyun debisinin biraz düşmesine ihtiyacımız var. İnşallah ilerleyen günlerde çok daha hızlı sonuç alacağımızı umuyorum. Muş'un yanı sıra Batman ve Diyarbakır'da da arama faaliyetleri yürütülüyor. Yaklaşık 27-28 kilometrelik sahamızda, Muş hudutları içerisinde arama yapıyoruz. Akabinde Batman ve Diyarbakır'da da aynı şekilde personeller arama yapıyor" diye konuştu.

'6 DRON BÖLGEYİ TARIYOR'

Jandarma, UMKE, AFAD ve koruculardan oluşan 150'den fazla personelin arama çalışmalarına katıldığı bilgisini veren Vali Çakır, şunları söyledi:

"Şu ana kadar teyzemizin ayakkabısı ve başörtüsü gibi eşyalarına ulaştık ama maalesef kendisine ulaşamadık. Allah'tan umut kesilmez diyoruz ama biraz da gerçekçi olmak lazım. Hayatta kalma beklentimiz artık çok düşük seviyede ama en azından cenazesini bulmaya çalışıyoruz. İnşallah tez zamanda kendisine ulaşırız da acımız biran önce diner. Malumunuz su çok güçlü. 140-150 insanın sürekli suda ve su kenarında panikle, aceleyle hareket etmesi ilave sıkıntılara yol açabilir. O yüzden kontrollü hareket etmemiz lazım. Şu an 6 adet dronumuz sürekli havada bölgeyi tarıyor. Buradan Batman Barajı'na kadar olan saha değişik ekipler tarafından sürekli taranıyor. Umut ediyoruz ki suyun debisinin biraz düşmesiyle beraber birkaç gün içerisinde kendisine ulaşırız. Cevizli köyüne, Yıldız ailesine ve tüm komşularımıza çok büyük geçmiş olsun."

Kaynak: DHA

