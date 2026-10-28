Çevre Bakanı Kurum, ABB Başkanı Yavaş'ı ağırladı, Ankara için ortak akıl mesajı verdi - Son Dakika
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Çevre Bakanı Kurum, ABB Başkanı Yavaş'ı ağırladı, Ankara için ortak akıl mesajı verdi

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Bakan Murat Kurum, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede Ankara'nın ihtiyaçları, şehircilik çalışmaları ve önümüzdeki dönem ele alındı; Kurum, Ankara için ortak akılla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara'mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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