Çevre Cezaları 2025'te Artıyor - Son Dakika
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Çevre Cezaları 2025'te Artıyor

Çevre Cezaları 2025\'te Artıyor

Çevre Bakanlığı, 2025'te çevreyi kirletenlere uygulanacak cezaları %43,93 artırdı.

24.12.2024 01:07
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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2025'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında arttırıldı.

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile, Çevre Kanunu'na aykırılık halinde 2025 yılında kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırıldı.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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