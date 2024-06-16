Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşın denizlere erişiminin önündeki engelleri hızla kaldırıyor - Son Dakika
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşın denizlere erişiminin önündeki engelleri hızla kaldırıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşın denizlere erişiminin önündeki engelleri hızla kaldırıyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşın denizlere erişimini engelleyen sahildeki kaçak yapıların yıkımına başladı.

16.06.2024 17:37
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşın denizlere erişiminin önündeki engelleri hızla kaldırıyor

BALIKESİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşın denizlere erişimini engelleyen sahildeki kaçak yapıların yıkımına başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahillerdeki kaçak yapılaşmalara geçit vermiyor. Bakan Mehmet Özhaseki'nin başlattığı "Denizler Halkındır Projesi" kapsamında, vatandaşların sahillere erişimini engelleyen kaçak yapıların yıkımı tüm hızıyla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Kıyı Kanunu kapsamında izinsiz kullanım ve yapılaşmalar ile ilgili denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda turizmin önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık'ta ilk yıkım ve tahliye işlemleri başladı.

Gelen şikayetler sonrasında işletmenin yaptırdığı izinsiz yapı yıkıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından bir işletmenin mevzuata aykırı bir şekilde tonoz sistemi, çit, parmaklık ve tel örgü yaptırdığı tespit edildi.

Bu kapsamda alandaki izinsiz yapının yıkımı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde, Ayvalık Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Ayvalık Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'nin doğal güzelliklerinden olan kıyı ve denizlere vatandaşların erişimini engelleyen tüm unsurların yıkımı Kurban Bayramı sonrasında da devam edecek.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Çevre, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşın denizlere erişiminin önündeki engelleri hızla kaldırıyor - Son Dakika

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