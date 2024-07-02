Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Murat Kurum, Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu Atandı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde iki bakan değişti. Buna göre; Sağlık Bakanlığı'na İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu atandı. Önceki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ikinci kez aynı göreve getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesinden dolayı İstanbul Milletvekili Murat Kurum ikinci kez aynı göreve atandı. Kurum, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş ve seçilememişti.

Görevden affını isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine de İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu atandı.