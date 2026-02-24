Ceyda Çankırı'dan Eleştirilere Yanıt

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Karşıyaka Belediyesi Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yaptıkları ziyaretle ilgili eleştirilere ilişkin, "Görüşmeler bakanlık ziyaretini kapsadığı için basına yansıdı. Sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını değil Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ziyareti de oldu. Geçmişte Narlıdere, Buca, Balçova gibi birçok ilçeden kapımızı kim çalarsa çalsın her zaman onlarla beraber hareket etmekten yana olan birisiyim. Bunu başka türlü algıladılar ve başka tarafa çektiler" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Demirören Haber Ajansı İzmir Büroya ziyarette bulundu. Ziyaretin adından Karşıyaka Belediyesi Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'nı ziyareti sonrası yapılan eleştirilere ilişkin açıklamada bulunan Çankırı, "Konak'ta Belediye Başkanı adayı olarak seçimi kaybettikten sonra tekrar milletvekili kimliğimize döndüğümüz için bu şehri seven, hizmet etmek isteyen biri olarak 30 ilçe belediye başkanına hem tebriklerimi hem de merkezi hükümet olarak birlikte hareket edilmesi gereken ne varsa kapımın açık olduğunu gösteren bir mektup yollamıştım. Bu mektuba cevap veren teşekkür eden arkadaşlarımız da oldu. Hiç cevap vermeyenlerde. Ancak Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile yapılan görüşmeler bakanlık ziyaretini kapsadığı için basına yansıdı. Ayrıca sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı değil Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ziyareti de oldu. Geçmişte Narlıdere, Buca, Balçova gibi birçok ilçeden kapımızı kim çalarsa çalsın her zaman onlarla beraber hareket etmekten yana olan birisiyim. Bunu başka türlü algıladılar ve başka tarafa çektiler. Ancak Cemil Tugay bütün bakanlıkları gezerken bu kadar konuşulmadı. Bir kadının üstünden siyaseti bu kadar köpürtmeleri de çok maalesef kötü. Geçen günlerde kendi içlerinde olan bu eleştirilere karşı Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkanları için İzmir'e bir heyet yolladı" dedi.

'SİYASET İÇERİSİNDE DOĞRU BİR BAKIŞ AÇISI OLARAK GÖRMÜYORUM'

Karşıyaka'da işçilerin maaşlarından, yapılacak yatırımlara kadar geçmişten gelen problemlerin olduğunu belirten Çankırı, "Biz, 'Problemlere karşı yapılandırmasını nasıl yapabiliriz?' düşüncesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ettik. Ancak buna bir sürü anlam yüklediler. Yıldız Hanım'a fazlasıyla bir mobbing uygulandı. Konak'ta kentsel dönüşüm projeleri var. Bir gün Nilüfer Hanım'la da bir bakanlık ziyareti yaptığımızda da mı böyle algılanacak? ya da Karabağlar 'da mobilyacıların problemlerine ilişkin Helin Hanım'la beraber bir program yaptığımızda yanlış mı anlaşılacak? Ben bunu siyaset içerisinde doğru bir bakış açısı olarak görmüyorum. En önemli şey güzel İzmir'e hep beraber hizmet etmek. Ancak, 'Bu hizmet yolunda AK Parti önümüzde takoz gibi duruyor' diyorlar. Biz bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Böyle yaptıkça vatandaşlar daha çok karşı karşıya geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bu tartışmaların, iç siyasi dengeleri ve hesaplaşmaları nedeniyle olduğunu düşüyoruz. Birlik ve beraberlik içlerinde olmadığı için biz daha fazla teşriki mesai harcıyoruz. Daha çok yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'PROBLEMLERİN BİTMESİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'

Yerel seçimden çıktıktan sonra sürekli sahada olduklarını vurgulayan Çankırı, şöyle devam etti: "Dün saat 02.30'lara kadar Kınık ilçemizi, daha önce de Ödemiş ilçemizi ziyaret ettik. Her ilçede gerçekten kronikleşmiş problemler olduğunu gördüğüm. Tabii ki küresel iklim değişikliklerini, fazla yağış olması gibi durumları görüyoruz. Kemalpaşa'daki 3 yıl önce gittiğimiz bir eve tekrar gittiğimizde durum aynı. Alsancak'taki apartman görevlileri 'Sürekli buzdolabı değiştirmek zorunda kalıyoruz. Eşyalarımız eskidi' diyorlar. Orada iş yerlerini basan yağmur suyu değil, altyapıdan gelen kirli bir su. Bu çağda maalesef bu şehrin altyapısının hala bu şekilde olması hepimizin içini acıtıyor. Yaz aylarında ise Türkiye gündemine çöp ile oturduk. Bugün sağanak, sel, yağışlarla oturduk. Geçtiğimiz yıl Körfez ile konuşuluyorduk. O yüzden bu problemlerin bitmesi için biz de canla başla çalışıyoruz."

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,