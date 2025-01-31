Ceyhan'a Üçüncü Kent Meydanı Geliyor

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(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçeye üçüncü kent meydanını kazandırmak için çalışmaların başladığını duyurdu. İstiklal Mahallesi'nde yapımına başlanan meydan, Şahin Özbilen, Hürriyet ve Emek Mahallesi'nin kesişim noktasında yer alarak geniş bir nüfusa hitap edecek.

Ceyhan Belediyesi, Başkan Aydar'ın göreve geldiği 2019 yılında İnönü Bulvarı üzerinde Atatürk Kent Meydanı'nı ilçeye kazandırmıştı. 2023 yerel seçimlerinin ardından ise 14 bin metrekarelik 6 Ocak Kurtuluş Kent Meydanı için ilk kazma vurulmuştu. Açılış için gün sayan meydan, yürüyüş yolları, spor alanları, profesyonel basketbol sahası, üç farklı konseptte oyun alanı, kütüphane, oyuncak kreşi ve kafeterya gibi birçok sosyal alanı içinde barındıracak.

İstiklal Mahallesi'ne yeni bir kent meydanı geliyor

Başkan Aydar, ilçeye üçüncü kent meydanını da kazandıracaklarını açıkladı. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Şahin Özbilen, Hürriyet ve Emek Mahallesi'nin kesişim noktasında yapımına başlanan meydan, bölge halkı için yeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

Yeni kent meydanına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Aydar, 2025 yılına hızlı başladıklarını ve ilçede çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Değerli Ceyhanlılar, sizlere yeni bir kent meydanı müjdesi veriyorum. Ceyhan'ın doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde her yerde çalışmalarımız sürüyor. Bugün ilçemiz adeta bir şantiye alanına dönüştü. İstiklal Mahallesi'ndeki bu alanı da unutamazdık. Bu meydan, Şahin Özbilen, Emek ve Hürriyet Mahalleleri'yle birlikte dört büyük mahallenin ortak buluşma noktası olacak" diye konuştu.

Mahalle kültürünü de yaşatacak

Yeni meydanın her yaştan vatandaşa hitap edeceğini vurgulayan Başkan Aydar, gençler için kütüphane, çocuklar için oyun parkı, herkes için koşu parkuru ve spor alanları yapılacağını belirtti. Ayrıca mahalle sakinlerinin yaz akşamlarında, kışın soğuk günlerinde keyifli zaman geçirebileceği büyük bir kafenin de projeye dahil edildiğini söyledi.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Ahmet Çakırbeyli ve mahalle sakini Ali Ergüven, bölgeye kazandırılacak yeni kent meydanı için Başkan Aydar'a teşekkür etti. Muhtar Ergüven ve mahalle sakinleri, yıllardır böyle bir sosyal alanın eksikliğini hissettiklerini belirterek, bu projenin bölgeye büyük bir değer katacağını söyledi.

Yeni kent meydanı alanını yerinde inceleyen Başkan Aydar, üçüncü kent meydanın tüm Ceyhanlılara hayırlı olmasını diledi.