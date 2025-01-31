Ceyhan'a Üçüncü Kent Meydanı Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ceyhan'a Üçüncü Kent Meydanı Geliyor

Geniş Video İzle

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İstiklal Mahallesi'nde yapımına başlanan üçüncü kent meydanının detaylarını açıkladı. Yeni meydan, bölgedeki dört mahalle için sosyal bir yaşam alanı oluşturacak.

31.01.2025 13:59  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçeye üçüncü kent meydanını kazandırmak için çalışmaların başladığını duyurdu. İstiklal Mahallesi'nde yapımına başlanan meydan, Şahin Özbilen, Hürriyet ve Emek Mahallesi'nin kesişim noktasında yer alarak geniş bir nüfusa hitap edecek.

Ceyhan Belediyesi, Başkan Aydar'ın göreve geldiği 2019 yılında İnönü Bulvarı üzerinde Atatürk Kent Meydanı'nı ilçeye kazandırmıştı. 2023 yerel seçimlerinin ardından ise 14 bin metrekarelik 6 Ocak Kurtuluş Kent Meydanı için ilk kazma vurulmuştu. Açılış için gün sayan meydan, yürüyüş yolları, spor alanları, profesyonel basketbol sahası, üç farklı konseptte oyun alanı, kütüphane, oyuncak kreşi ve kafeterya gibi birçok sosyal alanı içinde barındıracak.

İstiklal Mahallesi'ne yeni bir kent meydanı geliyor

Başkan Aydar, ilçeye üçüncü kent meydanını da kazandıracaklarını açıkladı. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Şahin Özbilen, Hürriyet ve Emek Mahallesi'nin kesişim noktasında yapımına başlanan meydan, bölge halkı için yeni bir sosyal yaşam alanı olacak.

Yeni kent meydanına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Aydar, 2025 yılına hızlı başladıklarını ve ilçede çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Değerli Ceyhanlılar, sizlere yeni bir kent meydanı müjdesi veriyorum. Ceyhan'ın doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde her yerde çalışmalarımız sürüyor. Bugün ilçemiz adeta bir şantiye alanına dönüştü. İstiklal Mahallesi'ndeki bu alanı da unutamazdık. Bu meydan, Şahin Özbilen, Emek ve Hürriyet Mahalleleri'yle birlikte dört büyük mahallenin ortak buluşma noktası olacak" diye konuştu.

Mahalle kültürünü de yaşatacak

Yeni meydanın her yaştan vatandaşa hitap edeceğini vurgulayan Başkan Aydar, gençler için kütüphane, çocuklar için oyun parkı, herkes için koşu parkuru ve spor alanları yapılacağını belirtti. Ayrıca mahalle sakinlerinin yaz akşamlarında, kışın soğuk günlerinde keyifli zaman geçirebileceği büyük bir kafenin de projeye dahil edildiğini söyledi.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Ahmet Çakırbeyli ve mahalle sakini Ali Ergüven, bölgeye kazandırılacak yeni kent meydanı için Başkan Aydar'a teşekkür etti. Muhtar Ergüven ve mahalle sakinleri, yıllardır böyle bir sosyal alanın eksikliğini hissettiklerini belirterek, bu projenin bölgeye büyük bir değer katacağını söyledi.

Yeni kent meydanı alanını yerinde inceleyen Başkan Aydar, üçüncü kent meydanın tüm Ceyhanlılara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kadir Aydar, Güncel, Ceyhan, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan'a Üçüncü Kent Meydanı Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
15:40 Henüz 22 yaşındaydı ’Sarı serum’ bir can daha aldı Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı
15:24 UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri
14:39 Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan “altın tartışması“ iddiası Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan "altın tartışması" iddiası
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
00:34 İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye’den yaptı İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı
00:26 Rize’de orman yangını Rize'de orman yangını
00:21 Ciro Immobile, Hollanda’da kabusu yaşadı Ciro Immobile, Hollanda'da kabusu yaşadı
23:51 Osimhen ve Torreira cezalı duruma düştü Osimhen ve Torreira cezalı duruma düştü
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
23:36 Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi’nde nasıl turlar İşte tüm ihtimaller Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl turlar? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 17:37:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ceyhan'a Üçüncü Kent Meydanı Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.