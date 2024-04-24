Ceyhan Belediyesi 23 Nisan'da Çocuk Şenliği ve Tiyatro Etkinliği Düzenledi

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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde ücretsiz tiyatro etkinliği ve çocuk şenliği düzenledi. 'Adını Çocuklar Koysun' tiyatro oyununa yüzlerce çocuk katıldı.

Ceyhan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında ilçede çocuk şenliği ve ücretsiz tiyatro oyunu düzenledi. Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Adını Çocuklar Koysun' adlı tiyatro oyununu çok sayıda çocuk izledi. Tiyatro oyunu öncesi çizgi film karakteri kostümleriyle karşılanan çocukların yüzleri de boyandı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, programın ardından yaptığı konuşmada, "104 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizi açmış ve bu tarihi günü dünyada ilk kez çocuklarımızın bayramı olarak ilan eden büyük önderimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bizler de onun emanetine ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için var gücümüzle çalışacağız" dedi.