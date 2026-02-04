Ceyhan Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Gıda Güvenliğine Yönelik Denetim - Son Dakika
Ceyhan Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Gıda Güvenliğine Yönelik Denetim

04.02.2026 11:18  Güncelleme: 12:27
Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şarküteri ürünleri satan esnafa ve dönercilere yönelik hijyen ve son tüketim tarihi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları ve fiyat tarifeleri kontrol edildi, eksiklik tespit edilenlere uyarı yapıldı.

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde şarküteri ürünleri satan esnafa ve dönercilere yönelik hijyen, son tüketim tarihi ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından halk sağlığının korunması amacıyla yapılan denetimlerde; işletmelerin hijyen koşulları, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri ile fiyat tarifelerinin mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol edildi. Denetimler sırasında kurallara uyan esnafa teşekkür edilirken, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve yasal işlemler uygulandı.

Denetimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, vatandaşların sağlığının belediyenin öncelikli konuları arasında yer aldığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi için zabıta ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Esnafımızın da bu konuda gereken hassasiyeti göstermesi büyük önem taşıyor. Halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz" dedi.

Yetkililer, ilçe genelinde gıda güvenliğine yönelik denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Zabıta, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceyhan Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Gıda Güvenliğine Yönelik Denetim
