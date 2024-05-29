Ceyhan Belediyesi tarafından açılan yeni cadde asfaltlandı

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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi tarafından açılan 260 metre uzunluğundaki yeni cadde, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlandı. Başkan Kadir Aydar, "Beş yıllık görev süremiz boyunca kentimize en güzel hizmetleri kazandırmak için belediyemizin tüm birimleri gece gündüz demeden Ceyhan'ımız için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Başkan Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Uyumla, birlikte" sloganı ile başlattıkları hizmet seferberliğine devam ediyor. Ceyhan Belediyesi tarafından Namık Kemal Mahallesi'nde yapımı devam eden 900 metrekare büyüklüğündeki İsmet İnönü Koşu, Spor, Gençlik ve Çocuk Parkı'nın yanında açtığı yeni cadde, Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltlanarak hizmete girdi.

Başkan Karalar ile uyumlu çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Aydar, şunları söyledi:

"Namık Kemal Mahallesi imar planına uygun şekilde ulaşımı ve trafiği rahatlatacak yeni caddemizi Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekiplerimizle asfaltla buluşturduk. 750 ton sıcak asfalt dökülerek hizmete açtığımız yeni caddemiz 12 metre genişliğe, 260 metre uzunluğa sahiptir. Ceyhan'ımıza bir yandan yeni yollar, caddeler kazandırırken, ekiplerimiz kent genelinde yol çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ediyor. Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile beraber bir bir yerine getiriyoruz. Ceyhan Belediyesi olarak yeni açtığımız yolun yanı başında inşası devam eden İsmet İnönü Koşu ve Spor Parkı'nı da yakın zamanda vatandaşların hizmetine açacağız. Beş yıllık görev süremiz boyunca kentimize en güzel hizmetleri kazandırmak için belediyemizin tüm birimleri gece gündüz demeden Ceyhan'ımız için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm hemşehrilerim adına Ceyhan'ımız için uyumla, birlikte çalışmalar yürüttüğümüz Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ağabeyime teşekkür ederim."