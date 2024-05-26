Adana\'da Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Çelik'in (46) kullandığı 31 SK 494 plakalı otomobil, Özdemir Sabancı Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Çelik, sağlık ekibince kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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