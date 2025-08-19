Adana'nın Ceyhan ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan aranan E.D'yi operasyonla yakaladı.
Hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Ceyhan'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
