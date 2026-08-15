Ceyhan'da İtfaiye, İneği Kuyuya Düşen Kadını Sevindirdi
Fatma Beşaltı, kuyuya düşen ineğini kurtaran itfaiye erlerine gözyaşlarıyla teşekkür etti.
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kuyuya düşen ineğini vinç yardımıyla kurtaran itfaiye erlerine sarılan Fatma Beşaltı, "Kurban olayım sizlere, Allah razı olsun" diyerek gözyaşı döktü.
Ceyhan ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde ineğinin kuyuya düştüğünü gören Fatma Beşaltı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyuya düşen ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, uzun uğraşların ardından ineği vinç yardımıyla kuyudan çıkardı.
İneğinin kurtarılmasının ardından yaşadığı mutluluktan dolayı itfaiye erlerine sarılan Beşaltı, "Sizlere kurban olayım, Allah razı olsun" diyerek gözyaşı döktü. Kadının itfaiye ekiplerine sarıldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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