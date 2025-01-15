Ceyhan'da Kahvehanede Silahlı Kavga - Son Dakika
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Ceyhan'da Kahvehanede Silahlı Kavga

Ceyhan'da bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, polis soruşturma başlattı.

15.01.2025 16:58
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Büyükkırım Mahallesi'nde bir kahvehanede okey oynayan iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda B.K. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ceyhan'da Kahvehanede Silahlı Kavga - Son Dakika

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