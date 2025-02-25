Ceyhan'da Ramazan İftarı ve Ücretsiz Ekmek Dağıtımı

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(ADANA)- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilçede sosyal dayanışmayı artırmak için ramazan ayı boyunca her gün kurulacak iftar çadırlarının yanı sıra günlük 10 bin ekmeğin ücretsiz dağıtalacağını duyurdu.

Ceyhan Belediyesi, ramazan ayı boyunca iftar sofralarında her gün bin kişilik sıcak yemek ikram edecek. Ceyhan Belediyesi Aşevi'nde hazırlanacak iftar yemekleri, iftar çadırlarında vatandaşlarla buluşturulacak. Ayrıca, ramazan ayı boyunca günlük 10 bin ekmek de vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.

Başkan Kadir Aydar, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kıymetli Ceyhanlılar, Ramazan ayı yaklaşıyor. Peygamber Efendimiz 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' buyuruyor. Biz de bu anlayışla hareket ederek Ramazan ayı boyunca Ceyhan halkının yanında olacağız. Kuracağımız iftar çadırlarının yanı sıra yeni yaptığımız kafelerde her gün 10 bin ekmeği ücretsiz olarak halkımızla buluşturacağız. Ramazan'ı birlikte, dayanışma içinde ve paylaşarak geçireceğiz" ifadelerini kullandı.