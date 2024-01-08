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Ceyhan'da Turan Rigan'ın öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ceyhan'da Turan Rigan'ın öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Ceyhan ilçesinde Turan Rigan'ın evinin önünde pusuya düşürülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından yapılan operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 balistik çelik yelek ele geçirildi.

Ceyhan\'da Turan Rigan\'ın öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
08.01.2024 - 21:14,  Güncelleme: 21:15
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ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Turan Rigan'ın evinin önünde pusuya düşürülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 21 Aralık günü saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini park ettikten sonra yürüyerek evine giden Turan Rigan (44), pusu kuran kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancalarla açılan ateş sonucu Rigan, hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada cinayet şüphelilerinin M.B., O.Ç., B.U. ve G.A. olduğu saptandı. Adresleri belirlenen 4 şüpheli, 5 Ocak günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 balistik çelik yelek ele geçirildi. Emniyette sorgulanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevini gönderildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ceyhan'da Turan Rigan'ın öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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