Ceyhan'dan İsrail'e Petrol Sevkiyatı İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
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Ceyhan'dan İsrail'e Petrol Sevkiyatı İddiaları Yalanlandı

Enerji Bakanlığı, Ceyhan'dan İsrail'e petrol taşındığı iddialarını asılsız buldu.

11.11.2024 00:12
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(ANKARA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinden İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığına ilişkin iddialara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" ifadelerine yer verildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinden İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığına ilişkin iddiaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi X hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Ceyhan'dan İsrail'e petrol sevkiyatı yapıldığı ve Türkiye'nin buna izin verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan (BTC) gerçekleştirilen satışlara ilişkin süreç aşağıda sunulmuştur.

BTC Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında 18 Kasım 1999'da imzalanan milletlerarası anlaşma ve bunun ekini teşkil eden Ev Sahibi Hükümet Anlaşmaları'na istinaden işletilmektedir.

Hattın Türkiye kesiminin işletimi BOTAŞ International A.Ş. tarafından BTC ortakları ile imzalanan İşletme Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir.

Söz konusu anlaşmalar kapsamında hattı işleten BOTAŞ International A.Ş.'nin petrolün alım satımına yönelik herhangi bir dahli ya da tasarrufu bulunmamaktadır.

Petrolü BTC üzerinden taşıtarak Haydar Aliyev Limanı'ndan dünya pazarlarına satışını yapan şirketler, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticarete son verme kararına saygı duymuş ve teslim noktası İsrail olan herhangi bir yükleme gerçekleşmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan'dan İsrail'e Petrol Sevkiyatı İddiaları Yalanlandı - Son Dakika

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