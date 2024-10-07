Ceylan'dan Cengiz Holding'e Tepki - Son Dakika
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Ceylan'dan Cengiz Holding'e Tepki

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Ceylan, Cengiz Holding'in Kazdağları'nda ağaç katliamı planladığını belirtti ve tepkisini dile getirdi.

07.10.2024 17:26
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(ÇANAKKALE) - CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Cengiz Holding'e ait Truva Madencilik'in Kazdağları eteklerinde ruhsatlı 600 dönümlük maden alanını ÇED'ler ile 6 bin dönüme çıkartarak bir milyon ağacı keseceği yönündeki iddiayı gündeme getirdi. Ceylan, "Cengiz Holding'in bir an önce burayı terk etmesini istiyoruz. Bir milyon ağaç, kaç yüzyılda yetişiyor biliyor musunuz" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Mehmet Cengiz'e ait Cengiz Holding'in Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Kazdağları eteklerinde bulunan bakır maden alanının ÇED'ler ile genişleterek bir milyon ağacı katledeceği iddialarının söz konusu olduğunu söyledi.

Ceylan, yaptığı açıklamada;  Bayramiç ilçesine bağlı Yanıklar, Hacıbekirler, Halilağa, Muratlar, Osmaniye, Yaylacık ve Söğütgediği köylerinin bulunduğu arazide ağaç katliamı yapılacağı iddialarına değindi. Ceylan, bölgede yaptığı açıklamada, Truva Madencilik tarafından işaretlenen ağaçları göstererek, "İşaretli ağaçlar ormanın içerisine doğru ilerliyor ve görmüş olduğunuz tepedeki tüm ağaçlar kesilecek, orman komple tıraşlanacak ve burası bakır aramak için katledileceği ileri sürülmekte" dedi. Kazdağları'nın üstünün altından daha değerli olduğunu belirten Ceylan, "Kazdağları artık bu madenciliğe doymuştur. Buradan elde edilecek fayda kesinlikle zararından çok daha azdır. Bunun için biz burada madenciliğe 'Hayır' diyoruz" diye konuştu.

"Cengiz Holding'in burayı terk etmesini istiyoruz"

Ceylan, Cengiz Holdingi köylülerin de istemediğini belirterek, "Cengiz Holding'in bir an önce burayı terk etmesini, köylerimizi kendi başına bırakmasını, burada insanların yaşam alanlarına, doğaya, ağaçlarımıza müdahale etmemesini istiyoruz. Bir milyon ağaç, kaç yüzyılda yetişiyor biliyor musunuz? Kaç yılda? Bunun için bizim burada ağaçlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Alamos Gold'un Kirazlı Atikhisar'da yaptığı katliamın tam üç katı bir alanın Bayramiç'te planlandığının söz konusu olduğunu ifade eden Ceylan, "Kirazlığının tam üç katı bir alanda, maalesef ki bir milyon ağacın kesileceği iddiaları söz konusu. Tüm yetkilileri buna 'Dur'demeye çağırıyorum. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Ceylan\'dan Cengiz Holding\'e Tepki
Kaynak: ANKA

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