Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Z.Ç.K. idaresindeki 01 ATH 925 plakalı otomobil, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolu Beyazkule mevkilinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ceylanpınar'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?