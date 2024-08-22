Çeyrek asır sonra ortaya çıktı, dev yılan korkuttu - Son Dakika
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Çeyrek asır sonra ortaya çıktı, dev yılan korkuttu

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Sivas'ın Gürün ilçesi Dümerpınar köyünde yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir yılanın ortaya çıkması köy halkını korkuttu. Yılanın hareketsiz beklemesi üzerine bir kişi tarafından görüntülendi.

22.08.2024 19:10
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Çeyrek asır sonra ortaya çıktı, dev yılan korkuttu

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesi Dümerpınar köyü kırsalında ortaya çıkan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki yılan korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre köyde hayvancılıkla uğraşan Yunus Ardıç kardeşiyle birlikte merada sürü yayarken dev yılanla karşılaştı. Yılanın sürüye yaşlaştığını gören iki kardeş önce panikle geriye çekildi. Ardından yılanın hareketsiz beklemesi üzerine telefonuna sarılarak yılanı görüntüledi.

Ardıç, benzer büyüklükteki bir yılanın köylerinde 1998 yılında dedeleri tarafından görüldüğünü ifade edip, "Kardeşimle sürü yayarken yılanı gördük. Hayvanlara saldıracaktı. Korkum geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş" şeklinde konuştu.

Çeyrek asır sonra ortaya çıktı, dev yılan korkuttu
Kaynak: İHA

Gürün, Sivas, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeyrek asır sonra ortaya çıktı, dev yılan korkuttu - Son Dakika

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