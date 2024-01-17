 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye ile 4 mutabakat zaptını onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye ile 4 mutabakat zaptını onayladı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Türkiye ile çeşitli sektörleri kapsayan 4 mutabakat zaptı ve işbirliği protokolünü onayladığı belirtildi. Tebbun'un onayladığı ve iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü, sosyal hizmetler, çevre, madencilik, sınıraşan organize suçlara karşı işbirliği, eğitim ve öğretim, teknoloji, balıkçılık ve su ürünleri, bayındırlık ve medya ve iletişim alanlarını kapsıyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye ile 4 mutabakat zaptını onayladı
17.01.2024 - 02:17,  Güncelleme: 02:17
Abone Ol

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Türkiye ile çeşitli sektörleri kapsayan 4 mutabakat zaptı ve işbirliği protokolünü onayladığı belirtildi.

Cezayir Resmi Gazetesi'nin son sayısında Tebbun'un onayı yayımlandı.

Tebbun'un onayladığı ve iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü, sosyal hizmetler, çevre, madencilik, sınıraşan organize suçlara karşı işbirliği, eğitim ve öğretim, teknoloji, balıkçılık ve su ürünleri, bayındırlık ve medya ve iletişim alanlarını kapsıyor.

Tebbun, cumhurbaşkanlığı dönemindeki ilk Türkiye ziyaretini 15 ve 17 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye'ye gerçekleştirmişti. Bu ziyaret sırasında iki ülke arasındaki Ortak İşbirliği Konseyi'nin ilk oturumu yapılırken, toplantıda bu ziyaret, birçok sektörü kapsayan anlaşmalar ve mutabakat zaptı imzalanmasıyla sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Madencilik, Cezayir, Türkiye, Çevre, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye ile 4 mutabakat zaptını onayladı - Son Dakika


23:41
Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32
İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü

Son Dakika
23:41 Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32 İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 02:30:32. #1.13#
SON DAKİKA: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye ile 4 mutabakat zaptını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement