Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin 3 Adayın Başvurusu Kabul Edildi - Son Dakika
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Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin 3 Adayın Başvurusu Kabul Edildi

Cezayir'de 7 Eylül tarihinde düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun dahil 3 adayın başvurusu kabul edildi. Cezayir Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muhammed Şurfi, 16 adayın başvurduğunu ve bunlardan 3'ünün başvurusunun kabul edildiğini açıkladı. Başvurusu kabul edilen adayların dosyaları Anayasa Mahkemesi'ne gönderilecek ve adaylıkları kesinleşecek.

26.07.2024 18:41
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Cezayir'de 7 Eylül tarihinde düzenleneceği belirtilen cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun dahil 3 adayın başvurusu kabul edildi.

Cezayir Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muhammed Şurfi tarafından yapılan açıklamada, 7 Eylül tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başvuran 16 adaydan 3'ünün başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Şurfi, cumhurbaşkanı adayı kabul edilmek için yerel ve genel meclislerde görev yapan en az 600 kişi veya 50 bin vatandaşın imzasının gerekliği olduğunu ifade etti.

Adaylığa 16 başvuru yapıldığını kaydeden Şurfi, bu adaylardan Cumhurbaşkanı Tebbun dahil 3 adayın başvurusunun kabul edilerek dosyalarının Anayasa Mahkemesi'ne gönderildiğini bildirdi.

Tebbun'un yanı sıra Barış Toplum Hareketi Partisi'nden Abdulali Hassani eş-Şerif ile Sosyalist Güçler Cephesi'nden Yusuf Uşiş'in adaylığının onaylandığı duyuruldu.

Başvurusu kabul edilenlerin adaylığının Anayasa Mahkemesi'nin onayı sonrasında kesinleşeceği aktarıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin 3 Adayın Başvurusu Kabul Edildi - Son Dakika
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