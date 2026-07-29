Cezayir'de İklim Diyaloğu Toplantısı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) Dönem Başkanı Türkiye'nin yürüttüğü Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu İstişare Toplantılarının 6'ncısı Cezayir'de gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı ile Akdeniz İçin Birlik (UfM) işbirliğinde Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği konutunda yapılan "COP31 Yolunda Akdeniz'in İklim Öncelikleri" başlıklı toplantı, COP31 öncesinde Akdeniz bölgesine yönelik somut ve uygulanabilir sonuçlar elde etmek amacıyla planlanan istişareler kapsamında düzenlendi.

Toplantılardan elde edilecek sonuçlar, Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında sunulacak "Akdeniz Sentez Notu"na yansıtılacak.

Toplantıya, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Uğur Çabuk, UfM İstikrar ve Dayanıklılıktan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joan Borrell ile Cezayir'in kamu kurumları, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Yaklaşık 4 saat süren istişarelerde, COP31 Eylem Gündemi doğrultusunda "enerji dönüşümü ve elektrifikasyon", "kuraklık ve gıda güvenliği" ile "denizler ve okyanuslar" başlıklı üç ayrı tematik yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Katılımcılar, iklim değişikliğinin etkilerine karşı uyum ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik politikaların, sürdürülebilir kalkınma ile ekonomik ve sosyal gelişmeyi birlikte gözetmesi gerektiğini vurguladı.

"Akdeniz ile Afrika arasındaki iklim ortaklığı güçlendirilmeli"

Büyükelçilik Maslahatgüzarı Çabuk, Cezayir'in hem Akdeniz hem Afrika ülkesi olarak iklim değişikliğiyle mücadelede bölgenin kendine özgü hassasiyetlerini, kalkınma önceliklerini ve ulusal şartlarını dikkate alan kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Çabuk, "Akdeniz ülkeleri arasındaki işbirliğinin yanı sıra Akdeniz ile Afrika arasındaki iklim ortaklığının güçlendirilmesi ortak hedeflere ulaşılması açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

UfM Genel Sekreter Yardımcısı Joan Borrell ise iklim değişikliğinin ulusal sınır tanımadığına dikkati çekerek, Antalya'da düzenlenecek COP31'in Akdeniz ülkelerinin ortak kırılganlıklarını ortak bir gündeme dönüştürmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Borrell, Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu sürecinin bölgesel iklim işbirliğini güçlendirecek somut çözümler geliştirilmesine katkı sağladığını kaydetti.

Sürecin son durağı Amman olacak

Akdeniz, küresel ortalamanın yaklaşık yüzde 20 üzerinde ısınan bir bölge olarak iklim değişikliğinin etkilerini en yoğun hisseden coğrafyalar arasında yer alıyor.

Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu kapsamında daha önce Rabat, Kahire, Paris, Madrid ve Roma'da gerçekleştirilen toplantıların ardından Cezayir'de düzenlenen 6. buluşmanın ardından sürecin son istişare toplantısının gelecek haftalarda Amman'da gerçekleştirileceği belirtildi.