Cezayir'den Fransa'ya Diplomatik Tepki

Cezayir, diplomatlarının Paris'teki havalimanında kısıtlı bölgelere erişiminin engellenmesinden "büyük bir şaşkınlık" duyduğunu belirterek "karşılıklılık" ilkesini uygulamaya koyacağını duyurdu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki Cezayir Büyükelçiliğine akredite görevlilerin diplomatik bagajları taşımak üzere Paris havaalanlarındaki kısıtlı bölgelere erişimini engellemek için alınan tedbiri büyük bir şaşkınlıkla karşıladı." ifadesi kullanıldı.

Maslahatgüzarın, kendi bakanlığıyla iletişime geçtiği ve Paris'teki havalimanında yaşanan olayın Fransa Dışişleri Bakanlığının bilgisi dışında Fransa İçişleri Bakanlığının bilgisi dahilinde yaşandığı kaydedildi.

Cezayir'in söz konusu olayı "diplomatik uygulamanın temel kurallarının gerektirdiğinin aksine tamamen şeffaflık eksikliği ve resmi bir bildirimin yapılmaması" olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Fransa'nın uygulamasının Cezayir'in diplomatik misyonunun düzgün işleyişine yönelik ciddi bir ihlal olduğu kaydedilen açıklamada bunun aynı zamanda Viyana Sözleşmesi'ne de aykırı olduğu aktarıldı.

Viyana Sözleşmesi'ne göre, herhangi bir diplomatın diplomatik bir çantayı uçağın kaptan pilotundan doğrudan ve serbest bir şekilde teslim alabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bu durum karşısında Cezayir, karşılıklılık ilkesini net şekilde ve derhal uygulamaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Cezayir'in, Fransa'daki diplomatik misyonunun korunmasını sağlamak ve haklarını savunmak için Birleşmiş Milletlere bildirimde bulunmak dahil olmak üzere her türlü yasal yola başvurma hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.

Cezayir-Fransa ilişkileri, neredeyse bir yıldır siyasi, diplomatik ve güvenlik alanlarında ciddi gerginliklere sahne oluyor.

Cezayir'in Paris'teki büyükelçisini geçen temmuz ayında geri çağırmasıyla tansiyon daha da yükseldi. Bu karar, Fas'ın Batı Sahra bölgesine yönelik özerklik önerisinin desteklenmesiyle birlikte geldi.

Batı Sahra sorununa ek olarak iki ülke ilişkilerinde henüz somut ilerleme kaydedilemezken, Cezayir'in 132 yıl boyunca (1830–1962) Fransız sömürgesi olmasının yarattığı tarihsel yük de taraflar arasındaki gerilimi derinleştiriyor.