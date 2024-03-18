Cezayir, Fas'ı Büyükelçilik Taşınmazları Projesi Nedeniyle Kınadı

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Cezayir, Fas hükümetini Cezayir'in Rabat Büyükelçiliğine ait taşınmazlara el koymayı amaçlayan projeyi hayata geçirmekle suçlayarak Fas'ı şiddetle kınadı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın Cezayir'e yönelik yeni bir gerginlik aşamasına girdiği, bunun yakın zamanda Fas yönetiminin "Cezayir'in Rabat Büyükelçiliğine ait taşınmazlara el koymayı amaçlayan" bir projesinde görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, projenin, Fas'ın kendi topraklarında bulunan büyükelçiliklere her zaman ve her koşulda saygı duymasını ve korumasını gerektiren Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükleri ciddi şekilde ihlal ettiği belirtildi.

Projenin şiddetle kınandığı açıklamada, Cezayir'in, kendi çıkarlarına saygı gösterilmesini sağlamak için özellikle Birleşmiş Milletler çerçevesinde mevcut tüm yasal yollara ve yöntemlere başvuracağı kaydedildi.

Fas Başbakanı'nın 13 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamesine göre, Fas Dışişleri Bakanlığının başkent Rabat'taki idari binalarının genişletilmesi kararlaştırıldı.

Genişletilecek binalar arasında her biri 630, 619 ve 491 metrekare olmak üzere Cezayir'e ait üç taşınmaz yer alıyor.

Cezayir'in açıklamasına ilişkin Fas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Fas-Cezayir ilişkileri

Fas ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 2020'de normalleşmesinin ardından dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 11 Ağustos 2021'de ilk defa Rabat'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Lapid, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile Rabat'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, Cezayir'in bölgede artan rolünden ve İran'la yakınlaşmasından endişe duyduklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın İsrail'i Cezayir'e karşı "tehlikeli bir maceranın içine çekme konusunda gizli emelleri olduğu" belirtilmişti.

Söz konusu açıklamadan sonra dönemin Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos 2021'de Fas'ın "düşmanca eylemleri" nedeniyle bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Fas ile Cezayir arasında uzun yıllardır Batı Sahra sorunu nedeniyle gerginlik hakim.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.