Cezayir Hava Yolları Lübnan'a Uçuş Başlattı

Cezayir Hava Yolları (Air Algerie), İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık bir yıl süren aranın ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na ilk seferini düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un temmuz ayı sonunda gerçekleştirdiği resmi ziyarette Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a verdiği söz doğrultusunda, Cezayir Hava Yolları uzun bir aradan sonra ilk kez Lübnan'a uçuş gerçekleştirdi.

Cezayir'deki görevini tamamlayan Lübnan'ın Cezayir Büyükelçisi Muhammed Hasan da söz konusu uçakla ülkesine ulaştı.

Lübnan 30 Temmuz'da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un, Cezayir Hava Yolları'nın (Air Algerie) gelecek iki hafta içinde Lübnan'a uçuşlarının tekrar başlaması için talimat verdiğini duyurmuştu.

Cezayir Hava Yolları, 2 Ağustos 2024'te, "Lübnan'a gidiş geliş uçuşlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını" açıklamıştı. Bu karar, o dönem Hizbullah ile İsrail arasındaki saldırıların artacağı yönündeki beklentilerle eş zamanlı alınmıştı.