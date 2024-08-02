CEZAYİR, 2 Ağustos (Xinhua) -- Cezayir'in devlete ait havayolu şirketi Cezayir Havayolları, Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilimin artmasıyla Perşembe günü Lübnan uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
Şirket, kararın bir sonraki duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti.
Birçok uluslararası havayolu şirketi Lübnan'ın başkenti Beyrut bağlantılı uçuşları "ihtiyatlı olma" gerekçesiyle iptal etti.
Son Dakika › Güncel › Cezayir Havayolları, Lübnan uçuşlarını iptal etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?