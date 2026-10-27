Cezayir Parlamentosu Nijer'e asker göndermeyi oybirliğiyle onayladı, Tebbun talimat verdi

CEZAYİR, 27 Ekim (Xinhua) -- Cezayir Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Abdülmecid Tebbun, parlamento onayının ardından Nijer'e asker gönderme kararının uygulanması talimatı verdi. Karar, Cezayir ve Nijer'in enerji ve ekonomiyle ilgili ortak çıkarlarını korumayı hedefliyor.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre karar, Nijer makamlarının talebi üzerine ve Cezayir Anayasası uyarınca alındı. Açıklamada askerlerin konuşlandırılmasına ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Cezayir parlamentosunun iki kanadı da pazar günü yapılan kapalı genel kurul oturumlarında Nijer'e asker gönderilmesini oybirliğiyle onaylamıştı.