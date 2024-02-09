Cezayir ve Almanya, hidrojen enerjisi alanında işbirliğini artırmak için anlaşma imzaladı

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CEZAYİR, 9 Şubat (Xinhua) -- Cezayir ve Almanya Perşembe günü hidrojen enerjisi alanında işbirliğini artırmak üzere bir anlaşma imzaladı.

Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab ile Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck liderliğindeki iki taraf, bu alanda işbirliğini artırmak üzere bir çalışma grubu kurmak için niyet bildirisi imzaladı.

Arkab, yeşil hidrojen enerjisi geliştirmenin Cezayir hükümeti için "birincil hükümet hedefi" olduğunu ve Cezayir'in iklim taahhüdüne ve enerji dönüşüm planına yardımcı olacağını söyledi.

Arkab ve Habeck ayrıca Cezayirli enerji grubu Sonatrach ile Alman VNG şirketi arasında, Cezayir'den Almanya'ya doğalgaz tedarikine ilişkin ticari bir sözleşmenin imzalanmasına da nezaret etti.