Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cezayir ve Moritanya 29 Anlaşma İmzaladı

07.04.2026 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir ve Moritanya, işbirliği anlaşmaları imzaladı ve Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başladı.

Cezayir ve Moritanya, çeşitli alanlarda 29 işbirliği anlaşması imzaladı ve iki ülke Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başladığını duyurdu.

Cezayir–Moritanya Yüksek Ortak Komitesi'nin 20. dönem toplantısı Cezayir'in başkenti Cezayir'de düzenlendi.

Toplantı sonunda Cezayir Başbakanı Seyfi Garib ve Moritanya Başbakanı Mokhtar Ould Djay'in katıldığı imza töreninde iki ülke arasında çeşitli alanlarda 29 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı ilgili heyetlerce imzalandı.

İki ülke ayrıca 20 kalem öncelikli ürünü kapsayan Tercihli Ticaret Anlaşması imzalamak üzere müzakerelerin başlatıldığını duyurdu.

Cezayir ve Moritanya başbakanları, iki halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde işbirliği programlarını geliştirme ve alanlarını çeşitlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.İmzalanan işbirliği anlaşmaları ekonomi, enerji, eğitim ve bilimsel araştırma gibi temel sektörlerin yanı sıra spor, ulaşım, iletişim, güvenlik, tarım, sağlık ve İslami bankacılık gibi birçok sektörü kapsıyor.

Ayrıca ticaret odaları, yükseköğretim kurumları, spor enstitüleri ve ulusal bilimsel araştırma ajansları, ulaştırma, gençlik, kültür, tarım, sanayi ve enerji bakanlıkları arasında da işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 01:03:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Cezayir ve Moritanya 29 Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.