Cezayir ve Suudi Arabistan'dan TUSAŞ'a Destek

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Cezayir ve Suudi Arabistan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketini hedef alan terör saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cezayir'in "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla bu zor zamanda tam dayanışma içinde" olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen saldırı "utanç verici bir terör saldırısı" olarak nitelendirildi.

Suudi Arabistan'ın "terörün ve aşırıcılığın her türlüsünü reddettiğine" işaret edilen açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ve halkına taziyede bulunuldu.