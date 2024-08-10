MEB duyurdu: 2 Fransız okuluna yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak - Son Dakika
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MEB duyurdu: 2 Fransız okuluna yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak

MEB duyurdu: 2 Fransız okuluna yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının yeni Türk öğrenci kaydı almayacağını duyurdu. Yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar bu okullara yeni öğrenci kabul edilmeyecek.

10.08.2024 11:28
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının ana sınıfları ve ilkokullarının birinci sınıflarına 1 Ocak 2024'ten itibaren 2024-2025 eğitim öğretim yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde yeni Türk öğrenci kaydedilmeyeceğini, aynı şekilde ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alınmayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, Anayasa gereği devletin gözetim ve denetimi altında yürütüldüğü, okul türleri, öğrenci kabul ve kayıtlarına ilişkin hükümlerin ilgili kanunlarla düzenlendiği anımsatıldı. Açıklamada, Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki, "Eğitimde gözetim ve denetim görevinin Milli Eğitim Bakanlığı" uhdesinde olduğu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu'ndaki "Türk vatandaşlarının eğitimlerini Türk ilköğretim okullarında sürdürmeleri gerektiği" hükümlerine dikkati çekildi.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ise özel okulların türleri ve bu okullara kabul edilebilecek öğrencilere ilişkin hükümlerin yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti dünyaya örnek olacak demokratik bir anlayışla ülkede faaliyet gösteren özel milletlerarası okullar, azınlık okulları ve yabancılar tarafından açılan toplam 328 okulun, hukuk devleti sınırları içinde faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli tedbirleri alarak, yasal düzenlemeler doğrultusunda eğitim öğretim yapmalarını sağlamaktadır."

MÜZAKEREDE KARARA BAĞLANAN NOKTALAR

Son günlerde yasal statüsü olmaksızın faaliyet gösteren ve "Türk öğrenci" kabul eden okullarla ilgili olarak kamuoyunun gündemini meşgul eden hususlara dikkati çekilen açıklamada, bu kapsamda faaliyet gösterdiği belirlenen Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının durumlarına ilişkin ilgililerle yapılan müzakerelerde uzlaşılan noktalara ilişkin şu bilgiler verildi:

  • " Fransa'da yaşayan Türk öğrencilerin 'Türkçe' öğrenimini de içeren kapsamlı bir eğitim işbirliği anlaşması çalışmalarına başlanması ve en kısa sürede tamamlanması yönünde müzakerelerin devam etmesi karara bağlanmıştır.
  • Yasal statü verilmesini öngören uluslararası anlaşma karara bağlanana kadar adı geçen okullara yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacaktır. Bu çerçevede Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının ana sınıfları ve ilkokullarının birinci sınıflarına 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2024-2025 eğitim öğretim yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde yeni Türk öğrenci kaydedilmeyeceği, aynı şekilde ara sınıflara da yeni nakil öğrenci alınmayacağı kayıt altına alınmıştır.
  • 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla okullarda mevcut Türk öğrencilerin listesi ile AEFE (Fransız Yurt Dışı Eğitim Ajansı) tarafından marka verilen okulların bilgileri, önümüzdeki ders yılı başlamadan önce Bakanlığımıza teslim edilecektir.
  • Ayrıca bu okullar, yasal bir statüye kavuşturuluncaya kadar ilgili sınıf düzeylerinde 'Türk dili, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk tarihi ve coğrafya' dersleri, Bakanlığımızca görevlendirilecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenlerce okutulabilecektir. Bünyelerinde açılacak ofislerde görevlendirilecek Bakanlık yetkilileri ve devletimizin diğer ilgili birimlerince bu okulların eğitim öğretim süreçleri takip edilerek denetlenecektir."
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MEB duyurdu: 2 Fransız okuluna yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • VillaUmut: Bizim müfredatın meyveleri ortada, kim nasıl savunabilir ki? İnsanlar bari şu okullara gidip dünya standartlarına uygun eğitim alabiliyordu. 176 61 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: İsabet olur , onlar da bize Fransa da Türk kolejleri acmamiza onay versin 81 22 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Fransız okulunda türkün işi ne 44 42 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ: Bütün kuşları yakaladın bir tek topal saksağan kalmıştı. İLIM BİLİM BIZIM NEYIMIZE 18 32 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: her şey güzel olacak. 10 21 Yanıtla
  • Necati Kaya: Bu adam Türkiye için bir varoluş sorunudur. Tabii arkasındaki zihniyette. 2 1 Yanıtla
  • İbrahim Memişoğlu: Fransız Alman Amerika İngiltere yabancı okullar iyi ajan yetiştiriyorlar geç alınmış bir karar aynı zamanda inceden takip ve teftiş edilmeleri lazım gözümüze kurban degiller 1 1 Yanıtla

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