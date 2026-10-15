Chongqing Tieshan\'da karada beyaz bacaklı karides üretimi halka yeni gelir sağlıyor

Chongqing Tieshan'da karada beyaz bacaklı karides üretimi halka yeni gelir sağlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneybatısındaki Chongqing'e bağlı Tieshan kasabası, karada deniz ürünleri yetiştiriciliğini son yıllarda öne çıkarıyor. İleri yöntemlerle üretilen Güney Amerika beyaz bacaklı karidesleri, bölge halkına yeni gelir olanağı sağlıyor.
CHONGQİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Tieshan kasabası, son yıllarda karada deniz ürünleri yetiştiriciliğine odaklanıyor.
İleri yetiştiricilik yöntemleri ve teknolojileri sayesinde bölgede başarıyla üretilen Güney Amerika beyaz bacaklı karidesleri, yerel halka yeni gelir olanakları sunuyor.
Kaynak: Xinhua
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