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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda seçim başladı. Başkanlık için Asu Kaya ile Aylin Nazlıaka yarışıyor.

CHP 15'inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla Ankara ATO Congresium'da yapılıyor. Öğlen saat 12'de başlayan kurultayda Birsen Bayar, Birsen Temir Saraç ve Merve Kır, Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekildi. Başkanlık seçiminde Asu Kaya ile Aylin Nazlıaka yarışıyor.

Oy verme işlemi başladı

Sandıklarda delegelerin isimlerinin alfabetik sıraya göre değil, illere göre düzenlenmesi "hangi ilde kaç oy kullanıldığını deşifre etmek için" denilerek protesto edildi.

662 delegenin oy kullanacağı seçimde kadın kolları başkanı seçilecek. Ayrıca kadın kolları MYK üyelerinin asil ve yedekleri belirlenecek. Oy verme işlemi Saat 21.58 itibariyle başladı.