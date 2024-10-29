CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Yürüyüşle Kutladı - Son Dakika
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CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Yürüyüşle Kutladı

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CHP, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyüş düzenledi. Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, partililer ve vatandaşlar coşkulu bir şekilde yürüyerek Cumhuriyet'in önemini vurguladılar.

29.10.2024 15:23  Güncelleme: 16:16
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HABER: GÜLARA SUBAŞI & İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN & ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - CHP'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği yürüyüş Birinci Meclis önünden başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında, parti yöneticileri, pörti örgütlerinin temsilcileri, CHP'li Ankara ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar, Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yürüyor.

CHP, Cumhuriyet'in 101'inci yıl kutlamaları dolayısıyla bugün Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yürüyüş düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki yürüyüşe; CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti örgütü, CHP'li Ankara ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş öncesinde CHP Lideri Özel, Birinci Meclis önünde vatandaşlara hitap etti.

Geçtiğimiz yıllarda başlayan Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüme geleneğini sürdüren CHP'nin yürüyüşüne bu yıl da yoğun katılım oldu. Önceki yıllardan farklı olarak 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerin başkanları da yürüyüşte yerini aldı. İlk kez CHP'nin 29 Ekim yürüyüşünde bir araya gelen 16 ilçe belediye başkanına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Kortejin en önünde, CHP Ankara İl Gençlik Kolları'nın hazırladığı  'Cumhuriyet en büyük mirasımızdır. Tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla" yazılı pankart taşındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de pankartı tutarak yürüdü. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Cumhuriyet en büyük mirasımızdır, tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla" yazılı pankartı taşırken vatandaşlar da "Cumhuriyet'i biz böyle kazandık" ve "Beyim değil, beynim bilir. Ben Cumhuriyet kadınıyım" yazılı pankartlar taşıdı. Vatandaşlar ayrıca yürüyüş boyunca "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.

Sıkı güvenlik önlemleri alınan yürüyüşte, çift kademeli çanta-üst araması yapıldı. Yürüyüş, Anıtkabir'de sona erecek.

CHP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı Yürüyüşle Kutladı
Kaynak: ANKA

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