CHP, 81 İlde Sahada: Ekonomi Krizine Dikkat Çekecek

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(ANKARA) - CHP, bu hafta sonu MYK üyeleri, PM üyeleri ve milletvekilleriyle Türkiye'nin 81 ilinde sahada olacak. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Çarşıda, pazarda, sokakta vatandaşın yanında olacağız. Türkiye'nin röntgenini çekeceğiz" dedi.

CHP, bu hafta sonu MYK üyeleri, PM üyeleri ve milletvekilleriyle Türkiye'nin 81 ilinde sahada olacak. CHP'liler, 81 ilde çarşı, pazar gezecek.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, yaptığı yazılı açıklamada, sokaktaki gerçek gündemin yoksulluk olduğunu belirtti. Başarır, "Bu ekonomik krizden kurtulmanın en kesin yolu 'Ben ekonomistim' diyerek ülkeyi her alanda krize sokan anlayıştan kurtulmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sokakta, pazarda, çarşıda vatandaşımızın yanında olacağız, yurttaşlarımıza temas edeceğiz. CHP olarak tüm kademeyle sahaya iniyoruz. İl, ilçe tüm örgütlerimizle erken seçim için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarayın israflarını tek tek anlatacağız

Türkiye'nin röntgenini çekerken Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yarattığı krizlere de değineceklerini belirten CHP'li Başarır, şunları kaydetti:

"Vatandaşı tasarrufa zorlarken 3.5 milyar liraya yeni uçak alan, yaklaşık 1 milyar liraya yeni araç filosu kuran, sadece iletişim için yılda 400 milyon lira bütçe ayıran Cumhurbaşkanının yaptığı bu israfı tek tek anlatacağız. CHP'li belediyelerimiz kamu kaynaklarını sadece vatandaşımız için harcarken, Saray hükümetinin bu millete ait olan tüm kaynakları kendine, yandaşlarına, beşli çeteye, tarikatlara ve ne olduğu belirsiz vakıflara nasıl aktardığını tek tek anlatacağız. Biz yurttaşımızla birlikte bu günleri geride bırakmak için mücadele edeceğiz çünkü birlikte olursak başarır, bu düzeni değiştiririz."